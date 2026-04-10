In rami dell’economia come quello cosmetico, sanitario, alimentare e industriale, tutelare sé stessi da contaminazioni sia biologiche che chimiche appare imprescindibile: dovrebbe anche essere una priorità assoluta per qualsiasi azienda. In questi contesti, l’adozione di dispositivi come calzari monouso e guanti usa e getta diventa essenziale per garantire una tutela in più nella quotidianità agli…