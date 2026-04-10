10 Aprile 2026

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export Made in Italy

Comark TES, il Made in Italy accelera sui mercati internazionali

Frank Foster05 mins

Segnali positivi per l’export Made in Italy, che, negli ultimi dodici mesi, registra una crescita tendenziale del 10,5% in valore e del 7,9% in volume. Performance brillanti – stando ai commenti degli esperti – dovute soprattutto all’aumento delle esportazioni sia verso i mercati UE (+10,2%) sia extra-UE (+10,9%) rispetto allo scorso anno. Le recensioni degli…

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calzari monouso

A cosa servono le calzature e i guanti monouso

Frank Foster05 mins

In rami dell’economia come quello cosmetico, sanitario, alimentare e industriale, tutelare sé stessi da contaminazioni sia biologiche che chimiche appare imprescindibile: dovrebbe anche essere una priorità assoluta per qualsiasi azienda. In questi contesti, l’adozione di dispositivi come calzari monouso e guanti usa e getta diventa essenziale per garantire una tutela in più nella quotidianità agli…

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