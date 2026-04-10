Comark TES, il Made in Italy accelera sui mercati internazionali
Segnali positivi per l’export Made in Italy, che, negli ultimi dodici mesi, registra una crescita tendenziale del 10,5% in valore e del 7,9% in volume. Performance brillanti – stando ai commenti degli esperti – dovute soprattutto all’aumento delle esportazioni sia verso i mercati UE (+10,2%) sia extra-UE (+10,9%) rispetto allo scorso anno. Le recensioni degli…
A cosa servono le calzature e i guanti monouso
In rami dell’economia come quello cosmetico, sanitario, alimentare e industriale, tutelare sé stessi da contaminazioni sia biologiche che chimiche appare imprescindibile: dovrebbe anche essere una priorità assoluta per qualsiasi azienda. In questi contesti, l’adozione di dispositivi come calzari monouso e guanti usa e getta diventa essenziale per garantire una tutela in più nella quotidianità agli…
Occhiali da Sole: Come Scegliere il Modello Perfetto per la Forma del Tuo Viso
Sei alla ricerca degli occhiali da sole perfetti per completare il tuo look? Scegliere gli occhiali da sole giusti non solo ti permette…..
Come Sfoggiare il Trench in Ogni Stagione
Il trench è un capo di abbigliamento che ha resistito alla prova del tempo e si è affermato come un’icona di stile senza tempo.
Come la Blockchain Potrebbe Cambiare il Mondo
La blockchain è una tecnologia innovativa che sta guadagnando sempre più attenzione per il suo potenziale di cambiare il mondo in molti settori.
Metaverso: Costruire Mondi Digitali su Fondamenta di Blockchain
La Blockchain è una tecnologia innovativa che sta rivoluzionando diversi settori, incluso quello finanziario.
Coltiva il Verde per Nutrire l’Anima e Ritrovare la Serenità
Il giardinaggio terapeutico è una pratica che coinvolge la coltivazione di piante e la connessione con la natura per migliorare la salute e il benessere mentale.
Scopri le Erbe e Spezie per Guarire in Modo Naturale
L’Erbario Domestico è una raccolta di erbe e spezie che può essere utilizzata per guarire in modo naturale e promuovere il benessere.
Cinque Tecniche di Yoga per Fortificare L’Autostima e Scacciare lo Stress
Lo yoga è una pratica millenaria che offre numerosi benefici per il benessere generale.
Strategie Vincenti per Superare la Recessione Economica
Per affrontare la recessione economica in modo efficace, è fondamentale comprendere appieno cosa sia e quali siano i segnali premonitori.